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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام

توتنهام
توتنهام
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أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام، وذلك فى المبارة التى ستجمع بينهما على بعد قليل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.


ويخوض فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: هارفي إليوت، فابينهو، كورتيس جونز.
خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.
 

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع، برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة.
 

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