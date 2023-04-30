النقل: استمرار تسيير رحلات إضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان

وجه الفريق كامل الوزير وزير النقل رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإستمرار الدفع بعدد من القطارات الإضافية “3 قطارات” لتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.

وأوضحت الوزراة فى بيان لها، اليوم الأحد، أن القطارات الإضافية التى تم دفعها كالآتى:

1- تشغيل قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة ٨:١٥ صباحا.

2- تشغيل قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءًا ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا.

3- تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا.

4- تشغيل قطار ١٩٤٠ مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50مساءًا ويصل أسوان الساعة ١٠:٠٥ صباحًا.

5- تشغيل قطار ١٩٣٨ مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساء ويصل أسوان الساعة ١٢:٠٠ ظهرا.



وأضافت الوزارة أن ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد ٢ قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.