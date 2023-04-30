السفير الهولندي يشهد حفل تخرج الدفعة 18 لبرنامج ماجستير تعليم المهن الصحية بجامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن برنامج ماجستير تعليم المهن الصحية للتعليم عن بعد المشترك بين جامعة قناة السويس وجامعة ماسترخت بهولندا ، الذى استمر عبر عشرين عامًا يُعد دليل واضح على أن تنوع التخصصات والجنسيات بما يحقق النجاح بين المهن الصحية المختلفة.

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في حفل تخريج دفعة جديدة من برنامج ماجستير تعليم المهن الصحية للتعليم عن بعد ، بحضور سفير هولندا هان ماوريتس شيخابفلد والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب وبحضور وكلاء كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية ولفيف من الأساتذة من الجامعات المصرية و العربية .

جاء الحفل بإشراف تنفيذي الدكتور وجدي طلعت منسق ومؤسس البرنامج من الجامعة و الدكتور دومينيك ووترفال المدير المشارك من جامعة ماسترخت .

وخلال كلمته - أعرب سفير هولندا عن بالغ سعادته بمشاركته فى حفل تخريج الدفعة ال18 بعد ثلاث سنوات من التوقف خلال فترة انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يزور فيها محافظة الإسماعيلية ، حيث كانت المرة الأولى فى2021 عند الإحتفال بوصول أكبر كراكات فى الشرق الأوسط ،محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "XIANG RUI KOU"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا، مشيراً إلى أن التعاون المثمر بين الجانبين ينعكس على مستوى الخريجين ويُصقل من معارفهم وخبراتهم مما يعود بالنفع على مستوى البحث العلمى ، مُتمنياً للخريجين مزيد من التوفيق والنجاح على المستوى الشخصى والمهنى.

وتعقيبا على كلمات السفير، أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى إلى دعم سبل التعاون المشترك بين الجانبين ؛ مشيراً إلى أن البرنامج يُعد نموذج مثالى لتبادل الثقافات والمعارف ، فالدفعة 18 تضم جنسيات وجامعات مختلفة .

كما حرص الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب على تقديم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لكلية الطب وإيمانه التام بريادتها فى توجهها للمجتمع منذ نشأتها.

بينما أوضح الدكتور وجدي طلعت أن برنامج تعليم المهن الصحية يتيح لأعضاء هيئة التدريس من التخصصات الطبية كيفية التدريس لطلاب هذه الكليات وذلك عن طريق دراسة بناء المناهج وكيفية تقييم الطلاب وطرق التدريس وتقييم البرامج التعليمية المقدمة للطلاب الي جانب مساعدة عضو هيئة التدريس علي تهيئة المناخ التعليمي المناسب لطلاب القطاع الطبي.

فيما قدم الدكتور دومينيك ووترفال عرض تقديمى عن البرنامج وأهدافه مشيراً إلى أنه خلال الدورة الـ18 تم تخريج 374 طالب على مستوى الجامعات ، مهنئاً الخريجين ، مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وجرى عرض فيلم تسجيلي للدفعة خلال فترة دراستهم وفعاليات الدراسة .

وأهدى مندور درع جامعة قناة السويس لسفير هولندا تقديراً لزيارته للجامعة وتدعيماً لأواصر التعاون بين الجانبين .

وألقى الخريجون كلمات أعربوا خلالها عن تقديرهم وشكرهم للجانبين، وسعادتهم بتخرجهم.

وانتهت فعاليات الحفل بتقديم شهادات التخرج لـ16 خريج من الدفعة الـ18.