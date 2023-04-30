القبض على فيل في الهند بسبب قتله 6 أشخاص

أطلق مسؤولو غابات في الهند طلقات مهدئة على فيل بري يدعى "أريكومبان"، الذي كان يعتبر مشكلة مستمرة في ولاية كيرالا جنوبي الهند، حيث كان يقوم بغزو متاجر الأرز والحبوب.

وبحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز فوفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، تسبب هذا الفيل في مقتل 6 أشخاص على الأقل. وتمكن فريق من 150 مسؤول غابات من الإمساك به بعد أن قاوم عملية الإمساك بخمس طلقات مهدئة.

وبعد الإمساك به، تم ربط ساقيه وتغطية عينيه بقطعة قماش، ثم تم نقله بواسطة 4 أفيال كومكي إلى داخل شاحنة. وتم تجهيزه بطوق يعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) ونقله إلى محمية.

لم تكن هذه هي المحاولة الأولى للمسؤولين للإمساك بالفيل الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 30 عامًا. ففي العام 2017، تم إطلاق طلقات مهدئة على "أريكومبان"، لكنه تمكن من الفرار.

وفي الشهر الماضي، حاول المسؤولون استخدام متجر وهمي للأرز والحبوب لجذب الفيل، ولكن تم إيقاف هذه الخطة بواسطة المحكمة.

ووفقًا لتصريحات الحكومة، تعد الهند موطنًا لأكثر من 60% من الأفيال الآسيوية البرية وبحسب أحدث تعداد للفيلة في العام 2017، فإن عدد الأفيال في الهند بلغ 29,964.