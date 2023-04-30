تجديد ندب حنان إبراهيم مديرًا لمديرية الطرق بالقليوبية

قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية تجديد ندب المهندسة حنان إبراهيم من مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة وذلك للقيام بأعمال مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة القليوبية، لمدة عام اعتبارا من تاريخ 1/6/2023، لحين شغلها بالطرق القانونية.

كانت مديرية الطرق بالقليوبية في مقدمة الجهات التي حققت إنجازات كبيرة بقيادة المهندسة حنان جمال وكيل وزارة النقل بالقليوبية، مؤكدة أن العمل في المديرية يقوم علي خطتين أولهما خطة الاستثمارية وتحددها وزارة التخطيط و كذلك خطة رد الشئ لأصله والتي يتم تمويلها من صندوق وحدة الرصف وتمول من المرافق وتتركز في الطرق التي تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق بها.