رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اليوم الأحد، لمتابعة الجهود الحالية للترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وذلك بحضور أيمن سُليمان، المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود " صندوق مصر السيادي" في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا تقديرات الاستثمارات المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير ضخ استثمارات جديدة للشركات والمشروعات القائمة بالفعل، أو من خلال إقامة توسعات ومشروعات جديدة.

وقال المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ولذا فهناك تركيز على عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات إليها.

وأضاف السفير نادر سعد أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في تلك القطاعات، من خلال الاستعانة بأدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة.