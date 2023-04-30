"عوض" تتابع أعمال تطوير جسر دمياط الحضاري

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتها اليوم الأحد، بتفقد كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " للوقوف على تطورات موقف تطوير كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ، الذى يجرى من خلال شركة المقاولون العرب بمشاركة مجتمعية من شركة موبكو لإنتاج الاسمدة.

رافق المحافظ كل من المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وفى هذا السياق، اطلعت " المحافظ " على ما يجرى تنفيذه بالكوبرى ، بعد الانتهاء من صيانة جسم الكوبرى ومعالجتع وعزله ضد العوامل الجوية ، حيث يجرى تجهيزه بالاساسيات المطلوبة والأنظمة الحديثة، إلى جانب إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبرى لتتضمن مقاعد ومسرح ومنطقة للأنشطة المختلفة.

وشددت "عوض" على سرعة الانتهاء من الخطوات النهائية بالمشروع، لتحقيق رؤية المحافظة لتطوير الكوبرى واستعادة دوره البارز الذى حققه بعد نقله عام ٢٠٠٧ ، و تعظيم الاستفادة من الأثر واستغلاله فى تنفيذ مشروع متكامل يعود بالنفع على المحافظة بما يساهم في تنشيط السياحة وترويجها وتحقيق التنمية بهذا الملف.

واصلت محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بزيارة مدينة رأس البر لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة اللسان حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع.



اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى الحالى للمشروع الذى يتضمن انشاء ساحات ومناطق ترفيهية وتطوير ممشى البحر ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه لإعادة تخطيط المناطق المحيطة و انشاء محاور جديدة تم رصفها ببلاطات الانترلوك، كما تشمل خطة التطوير تشجير المنطقة ورصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت.

ووجهت "عوض" بالاسراع بخطوات التنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بالساحة الخلفية للممشى بنهاية مايو المقبل ، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة للخروج بمشروع تنسيق حضارى متكامل يتناسب مع الأهمية السياحية للمنطقة و الاستغلال الامثل لموقعها المباشر على شاطئ البحر ، مؤكدة على تطبيق معايير السلامة والامن للموقع للحفاظ على سلامة المواطنين.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية ، بمدينتى دمياط ورأس البر لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة الشركة و عدد من ممثلى قطاع شرق الدلتا بالشركة .