إقامة مجتمع عمراني متكامل الخدمات بمنطقة المثلث في بورسعيد

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مخططا تفصيليا مبدئيا لأعمال إقامة مجتمع سكني عمراني متكامل الخدمات والأنشطة بمنطقة المثلث جنوب بورسعيد، ضمن أعمال التطوير والتنمية التي تشهدها المنطقة، في إطار خطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

مجتمع عمراني متكامل الخدمات

وناقش محافظ بورسعيد مع الجهات المختصة، مقترح إنشاء المجمع السكني العمراني بمنطقة المثلث، حيث أشار إلى أن المجمع العمراني سيكون كامل الخدمات والأنشطة، يشمل كافة المراكز الخدمية و مبني حكومي ومحال متنوعة ومخابز و أسواق، فضلا عن إقامة ورش متنوعة كهربائية ومكانيكية ولإصلاح السفن.

وشدد "الغضبان" على أهمية التنوع في الأنشطة والخدمات بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الجغرافية وطبيعة فئات السكان، لافتًا أنه سيجرى الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنطقة بالكامل، بما يحقق مشروع ناجح بيئيا يسهم في خدمة أهالي المنطقة وتقديم الخدمات لهم على أعلى مستوى.