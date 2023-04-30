ننشر اعترافات الأم المتهمة بذبح طفلها بالشرقية أمام النيابة.. قطعته في الحمام وطبخت جثته وأكلت منها

أدلت الأم المتهمة بذبح وتقطيع نجلها الطفل بقرية أبو شلبي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، أمام جهات التحقيق بأنها ضربته بالفأس على رأسه 3 مرات، وحين سقط علي الأرض كان لايزال فيه الروح، فقامت بذبحته وتقطيعه فى الحمام.



وقال هشام عبدالدايم محامي والد الطفل المجني عليه، إن المتهمة أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة واعترفت بالواقعة تفصيليا، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت مساء الأربعاء الماضي، ولكن تم اكتشافها مساء الخميس من الأسبوع المنقضي بعدما تلاحظ غياب الطفل وعدم خروجه كالمعتاد.



وأضاف المحامي خلال تصريحات صحفية، أن الأم المتهمة اعترفت في التحقيقات بأنها قد قامت بضرب طفلها 3 مرات على رأسه بإيد فأس (خشبة) وقع على الأرض وكان لا يزال على قيد الحياة، فقامت بذبحه على حد قولها في اعترافاتها، مشيرا إلى أنها لم تكتف بذلك فقامت بأخذه إلى الحمام وتقطيعه إلى أجزاء وسلخ الرأس وبعض أجزاء جسده وسلقها وتناولت جزءا منها.



وعن سبب ارتكابها تلك الجريمة البشعة، أوضح المحامي هشام عبدالدايم، أنها أكدت في أقوالها إنها كانت تريد أن ترتاح وتريح ابنها من مشاكل أهل والده ولم تكن تريد أن يراه والده مرة أخرى.



وعن اكتشاف الجريمة، أكد المحامي، أن الجيران لاحظوا عدم ظهور الأم وطفلها يوم الأربعاء، فذهب عمها للاطمئنان عليها وعلى طفلها ففوجئوا بذبحها للطفل وطهي جزء منه.



واصطحب فريق من نيابة فاقوس العامة بمحافظة الشرقية الأم المتهمة بقتل طفلها وطهي جثته بعد تقطيعها إلى مسرح الجريمة؛ لتمثيل الجريمة، فيما أمرت النيابة العامة بحبس الأم المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.



وشيع أهالي قرية أبو شلبي بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة، جنازة الطفل المجني عليه؛ ضحية جريمة غريبة أقدمت عليها والدته التي قتلته وطهت جثته وأكلت أجزاء منها، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بضبط ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة؛ متهمة بقتل طفلها في منزلها بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس.



تبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وأنها قد قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات وطهت جزءا منه وأكلته داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، فيما تم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.