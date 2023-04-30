رئيس قبرص يشيد بالعلاقات الثنائية مع كازاخستان

أشاد رئيس قبرص نيكوس كريستودوليديس في لقاء مع سفير كازاخستان في البلاد ساتيبالدي بورشاكوف بمستوى العلاقات الثنائية وأعرب عن اهتمامه بزيارة كازاخستان اليوم الأحد.

وذكر بورشاكوف أنه التقى أيضا بأعضاء جدد في الحكومة القبرصية بمن فيهم وزيرة العدل والنظام العام آنا كوكيدس بروكوبيو ووزير الطاقة والتجارة والصناعة جيورجوس باباناستاسيو -وفق ما نقلته وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية اليوم الأحد.

وخلال الاجتماعات، أطلع السفير المسؤولين القبارصة على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق والانتخابات البرلمانية الأخيرة في كازاخستان.

وفي اجتماع مع الوزير كوكيدس بروكوبيو، أعلن الشركاء القبرصيون عن تصديق مجلس النواب على المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وكذلك على تسليم المجرمين الموقعة بين البلدين عام 2022. واتفقت الأطراف على توسيع الإطار القانوني للتعاون بين كازاخستان وقبرص.

وتمت مناقشة جدول أعمال التعاون الاقتصادي والإمكانيات الاستثمارية للبلدين في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة في سياق المنتدى الاقتصادي القادم بين الاتحاد الأوروبي وكازاخستان في مايو من هذا العام في ألماتي. ومن المتوقع أن يترأس الوزير باباناستاسيو خلال زيارته إلى ألماتي وفدا من الشركات التجارية لعقد مؤتمر أعمال بمشاركة رواد الأعمال الكازاخيين والقبارصة.