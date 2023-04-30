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الأحد 30 أبريل 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنىء عمال مصر.. ويؤكد بأنهم سبيل الأمة للتقدم وتحقيق التنمية المستدامة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة الإحتفال بعيد العمال. 


وهنأ عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقي، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

 

وأوضح المحافظ أن عمال مصر نموذج يحتذي به في العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم.


وأكد أن مصر في حاجة إلى تفاني أبنائها في العمل كلا في موقعه حتى يتسنى، فإن الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها، وأننا نجدد العهد والوعد بأن نبذل المزيد من الجهد والعطاء لينعم الشعب المصري العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام.

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