الدورى الإنجليزى.. مانشستر سيتى يتقدم على فولهام فى الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتى، على نظيره فولهام، بهدفين لهدف، فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

سجل هدفى الشوط الأول لصالح السيتى اللاعب هالاند فى الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 38، بينما جاء هدف فولهام عن طريق اللاعب كارلوس فينيسيوس فى الدقيقة الـ 15 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جون ستونز، رودريغو هيرنانديز، رياض محرز، جوليان ألفاريز، إلكاي جوندوجان، جاك غراليش.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند.





بينما جاء تشكيل فولهام كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، توسين أدارابيويو، تيم ريم، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: هاريسون ريد، جواو بالينيا، هاري ويلسون، أندرياس بيريرا، بوبي ريد.

خط الهجوم: كارلوس فينيسيوس.



ويحتل فريق مانشستر سيتى وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر، بينما يقع فولهام فى المركز العاشر برصيد 45 نقطة.