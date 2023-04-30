أبوبكر الديب: الفترة المقبلة ستشهد تضاعف التبادل التجاري المصري الياباني

الأحد 30/أبريل/2023 - 05:21 م

قال أبوبكر الديب مدير تحرير “البوابة نيوز”، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد، إن زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة فوميو كيشيدا إلى مصر ستعمل على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين.

وأوضح “الديب” في حواره مع قناة النيل للأخبار تعليقا علي الزيارة، أن اليابان تعد واحدة من أهم شركاء مصر التجاريين والاستثماريين لمصر وأن الدولتين تسعيان إلى زيادة التعاون الاقتصادي، وتحفيز المزيد من الاستثمارات المباشرة من اليابان إلى مصر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1،6 مليار دولار في 2021 وارتفعت قيمة الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 78.8% لتصل إلى 73،7 مليون دولار في 2022.

وذكر أن الصادرات المصرية إلى اليابان بلغت 554،4 مليون دولار خلال عام 2021 وهناك

107 شركات يابانية تعمل في مصر بالعديد من المجالات، مشيرا إلي أن استثمارات اليابان المباشرة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت 10 ملايين دولار وأن مصر أصدرت أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني وتحتل اليابان المرتبة الـ31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري ونفذت اليابان العديد من المشروعات التعليمية في مصر منها المدارس اليابانية والجامعة اليابانية.



وأكد أبوبكر الديب ان الاقتصاد الياباني يحتل ثاني اقتصاد متقدم بعد أميركا ويأتي في المرتبة الثالثة بعد الصين من حيث الإجمالي الناتج المحلي واستمدت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم وثالث قوة في تكرير البترول. أول منتج للسيارات وتساهم ب40 %من الإنتاج العالمي للسفن وهي ثالث قوة تجارية في العالم ويسجل الميزان التجاري الياباني ربحا سنويا وذلك بتصدير المواد المصنعة ووضع قيود جمركية على المواد المصنعة الأجنبية وبذلك يساهم ب7 % من التجارة العالمية ويعد التصنيع إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية.



واضاف أن اليابان تسعى لتنفيذ مشروعات كُبرى في مجال الطاقة المتجددة بمصر تعكس مساهمتها الكبيرة لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، حيث تدرك اليابان جيدا أن مصر دولة كبرى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وأنها بوابة مهمة لها نحو تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية فى القارة الأفريقية، ذات الـ 1.4 مليار مستهلك والـ350 مليون مستهلك فى الوطن العربي، موضحًا أن زيارة رئيس الوزراء اليابانى تأتى فى ظل زيادة الأهمية الاستراتيجية للشراكة بين البلدين فى مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية فى منطقة الشرق الأوسط.

وتابع، ان زيارة رئيس الوزراء الياباني فومو كيشيدا تأتى فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر شريك مهم لليابان فى منطقة الشرق الأوسط.



وأوضح مدير تحرير “البوابة نيوز”، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد، ان اليابانيين يجمعهم بالمصريين رصيد كبير من التقدير المتبادل، فكلاهما ينتمى إلى جذور حضارية عريقة ولديهما ميراث طويل من الصداقة يمتد إلى أكثر من 161 عامًا، وعلاقات دبلوماسية وشراكة اقتصادية.



وأكد أن اليابان ومصر يمكنهما العمل معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وحل أزمات متعددة مثل السودان وليبيا واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين وكذلك في القارة الأفريقية حيث يرحب الأفارقة اليابانيين.



وأشاد الديب بدور السفارة اليابانية في القاهرة بقيادة السفير أوكا هيروشى، في تطوير العلاقات بين مصر واليابان، مشيرا إلي أن اختيار رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، مصر لتكون أولى محطات زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا منذ تولى منصبه، تؤكد العلاقات القوية والعميقة بين البلدين.