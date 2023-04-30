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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حمدوك يحذر من تحول النزاع السوداني لأسوأ حرب أهلية بالعالم

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اعتبر رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك أن النزاع الحالي هو "حرب لا معنى لها" بين جيشين، مشددا على أنه "لا أحد سيخرج منها منتصرا، لهذا السبب يجب أن تتوقف.

وحذر رئيس الوزراء السابق وقائد قوات الدعم السريع، في حديث مع الملياردير البريطاني، السوداني الأصل، مو إبراهيم خلال مناسبة استضافها مؤسسة إبراهيم للحكم والقيادة في نيروبي، من تحول النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى أحد أسوأ الحروب الأهلية في العالم.

وأضاف "حمدوك" أن الصراع الذي دخل أسبوعه الثالث قد يتفاقم ليتحول إلى "كابوس"، يجعل ما شهدته سوريا واليمن وليبيا مجرد مناوشات صغيرة، في حال لم يتم وضع حد له.

وتابع رئيس الوزراء السوداني السابق: “أعتقد أن ذلك سيشكل كابوسا للعالم، والقتال ستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة"، وفق ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية.

 

 

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