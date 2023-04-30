رئيس مجلس النواب يهنئ السيسى بعيد العمال

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ،بمناسبة الاحتفال بعيد العمال .

وجاء في نص برقية التهنئة :

" يسرني أن أتقدم إلى سيادكم -باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب- بخالص التهاني ، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم امتناننا وتقديرنا لكل يد شريفة تدرك قيمة العمل وتقدرها، وتبذل الجهد الصادق الدؤوب لنشر الخير والنماء في جميع ربوع الوطن".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "لقد آمنتم يا فخامة الرئيس بالعامل المصري، وانتمائه اللامحدود لبلاده، وعزمه على تحدى كل الصعاب من أجل تنميتها ونهضتها، وفي سبيل ذلك كان دعمكم المستمر لعمال مصر، وحرصكم على توفير سبل الارتقاء بمنظومة العمل".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "لقد كان عمال مصر على قدر الثقة والمسئولية، ونحن معكم اليوم، نجدد ثقتنا في عمال مصر الأوفياء، متمنين لهم دوام التوفيق، ومستقبل أفضل من أجل خير هذا الوطن وشعبه النبيل".