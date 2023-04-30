وكيل شباب شمال سيناء يجتمع مع مديري الإدارات

اجتمع إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم الأحد، بمديري الإدارات الرئيسية بالمديرية المشاركين في احتفالات عيد تحرير سيناء، مشيدا عبد الوهاب بدور مديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة والعاملين بالإدارات الفرعية في الجهد المبذول لإنجاح الاحتفالات و زيارة الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وخروجها بالشكل اللائق.

وقال وكيل الشباب: بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن العاملين في مديرية الشباب والرياضة يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ولاعضاء إدارتكم الموقرة والجهاز التنفيذي بعظيم شكري وخالص امتناني لما لمسناه من مساهمة في إنجاح الاحتفالات لقد صنعتم ملحمة وطنية بتضافر جهودنا شهد لها الجميع بما تحمله من معان في حب الوطن وروح التعاون التي تجلت في أبهي صورها خلال الاحتفال وفقنا الله لخدمة مصرنا الحبيبة.

وأكد حسن عبدالوهاب سيتم تكريم الإدارات الرئيسية والفرعية المشاركين في الاحتفالية وزيارة الوزير في القريب العاجل

وأشار حسن عبدالوهاب ، إلي أهمية التعاون في تطوير الأنشطة والبرامج التي تُنفذ والتي ساهمت بشكل كبير على ترسيخ القيم والمبادئ بين الشباب، مشددًا على ضرورة إعطاء فرص لعدد أكبر من الشباب في المشاركة في الأنشطة والفعاليات والبرامج التي يتم تنفيذها من وزراة الشباب والرياضة لأبناء سيناء.