صناعة النواب تناقش سوء إدارة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن سوء إدارة المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد وضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها، وعدم دعم الصادرات وعدم إعطاء حوافز للمصنعيين.

واستعرض النائب شحاته أبو زيد، طلب الإحاطة، قائلا: نحتاج إلى مدينة بورسعيد كقلعة صناعية، ويوجد تراجع ملحوظ من هيئات كثيرة فى المناطق الحرة بسبب سوء إلادارة وضعف البنية التحتية والخدمات.

وأكد أنه يجب النظر فى الأمر بعين الاعتبار، لاحتياجات الصناعة، حتى نستطيع التصدير وجذب العملة الصعبة، مطالبا الحكومة بتوضيح خطتها لتطوير المنطقة.

وطالب شحاتة أبو زيد، بتنفيذ زيارة ميدانية من لجنة الصناعة إلى مدينة بورسعيد.

كما طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، رئيس الاجتماع، بضرورة كشف كافة التفاصيل الخاصة بأوضاع مشكلة منطقة بورسعيد الصناعية.

وشدد على ضرورة إزالة كافة المشكلات، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية التي تواجه المصنعين، مؤكدا أن إزالة المعوقات أمر في منتهى الأهمية من أجل الحفاظ على الصناعة الوطنية، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو التوسع في الإنتاج المحلي.

من جانبه أكد أحمد عبد الرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك مشكلة في الصرف الصحي، وجارى العمل على حلها من خلال تنفيذ محطة معالجة، مشيرا إلى أنه يتم مراجعة مجلس الوزراء، لاسيما وأن هذه المحطة تخدم المنطقة الصناعية.

ووجه النائب محمد السلاب، الشكر لهيئة التنمية الصناعية، لما يقومون بدور في دعم الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات من أجل مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية.

واوصت لجنة الصناعة، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، بتحديد موعد لزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد، للوقوف على مشاكل المصنعين، لاسيما ما يتعلق بالمرافق، ونسبة الإشغال، ووضع حلول واقعية لكافة المشكلات.