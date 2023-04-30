العمار خلال قداس في جزين بمشاركة عون: أهل المنطقة يلزمهم الكثير ليستطيعوا الصمود

شارك رئيس الجمهوريّة اللبنانية السّابق ميشال عون، في قداس كنيسة مار مارون في جزين برئاسة راعي أبرشيّة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار.

ووجّه العمار، كلمة إلى الرئيس اللبناني السابق، قائلًا: "هذه المنطقة أحَبّتك ووثقت بخطّك السّياسي، ووهبتك صوتها لمدّة طويلة، ولكن ما زال يلزم أهل هذه المنطقة الكثير، لكي يستطيعوا الصّمود في بيوتهم وحقولهم".

وأضاف: "الّذين يتعاطون الشّأن العام، يمكنهم أن يخبروك الكثير عن حاجات أهلنا الاقتصاديّة والأمنيّة والمعيشيّة"، مؤكّدًا أنّ "ما نحن بحاجة إليه بنوع خاص، هو أن يتعاون أهل المنطقة مع بعضهم البعض، وبثقة في ما بينهم، ومع أهلهم الّذين يعيشون في الخارج، من أجل إنماء هذه المنطقة، بغضّ النّظر عن انتماءاتهم السّياسيّة".

وتابع المطران العمار: "حبّذا أن يتعاون أهل المقدرة منهم، كلٌّ بحسب نِعم الله عليه، ويقدّم للمنطقة ما يفيدها"، مركّزًا على أنّ "ما أجمل أن نكون يدًا واحدةً نعمل لما هو خيرنا جميعًا، وخير وطننا، إنّنا نصلّي ونطلب أن يعطي ربّنا كلّ مسؤول في لبنان، للعمل من أجل خير الوطن وإنمائه ونهوضه من كبوته".

وشارك عون وعقيلته ناديا في القدّاس، وحضره رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، والوزراء هيكتور الحجار، هنري خوري وغسان عطالله، النائب شربل مسعد، النائبان السابقان أمل أبو زيد وسليم خوري، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، رئيس رابطة مخاتير منطقة جزين انطوان عون، نائبة رئيس "التّيّار" للشّؤون السّياسيّة مي خريش، منسق هيئة القضاء في "التّيّار" في منطقة جزين أنطوان فرحات، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المؤمنين.