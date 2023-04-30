الرئيس التشيكي يبدأ زيارته إلى بولندا

بدأ الرئيس التشيكي، بيتر بيفل، زيارته إلى بولندا، اليوم /الأحد/، بعد أن اختتم زيارة إلى أوكرانيا استغرقت يومين، بحث خلالها مساعدات بلاده إلى كييف.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن بيفل التقى خلال زيارته إلى أوكرانيا مع نظيريه الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والسلوفاكية زوزانا تشابوتوفا، كما بحث مع الحاكم الإقليمي لمدينة "دنيبرو" سيرهي ليساك، المساعدات التشيكية المقدمة لمنطقة "دنيبروبيتروفسكا" شرقي أوكرانيا.

ووفقا لقلعة براغ (مقر الحكام في التشيك) فإن الرئيس بيفل يعد أول رئيس دولة يزور شرق أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانية.