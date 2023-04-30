قبل مباراة الليلة.. تعرف على تاريخ مواجهات ليفربول وتوتنهام

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم فى تمام السادسة والنصف إلى ملعب "آنفيلد"، حيث يستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ودائما ما تتميز المواجهات بين ليفربول وتوتنهام، بالقوة والإثارة والندية، كما يتميز هذا اللقاء، بأن كل فريق يسعى لحصد الثلاث نقاط من أجل تعديل موقعه فى ترتيب الجدول، وتأمين مشاركاته فى المسابقات الأوروبية.

ويحتل فريق ليفربول المركز السابع ، برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

وتواجه الفريقان فى 146 لقاء، تعادلا فى 36 منهم، حقق فريق ليفربول الفوز فى 72 مواجهة، بينما انتصر توتنهام فى 38 مباراة.

أحرز ليفربول خلال تلك المواجهات 238 هدف، وهز توتنهام شباك الريدز فى 170 مرة.

ويمتلك الفرعون المصرى "مو" صلاح، ارقام كبيرة فى مواجهة اليوم أمام توتنهام، الذى يضم من بين صفوفه هارى كين قائد المنتخب الإنجليزى، الذى ظل منافس لدود له لفترة كبيرة على لقب هداف البريميرليج.

خاض الفرعون المصرى بقميص ليفربول 17 مباراة أمام توتنهام، قاد الريدز للفوز 10 لقاءات منهم، وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات، وكان التعادل حاضر فى اثنين.

بينما أحرز محمد صلاح 10 أهداف خلال الـ 17 مواجهة، وصنع هدفين فقط.

