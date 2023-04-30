البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الجديد، ووفدًا من أعضاء مجلس النقابة، هم الكتاب الصحفيون هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي.

وهنأ قداسة البابا الضيوف بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

كما دارت مناقشات حول أهمية قبول الآخر كضرورة في بناء المجتمع بوصف التنوع أنه قوة وتعاون ونمو.

وقدم لهم قداسة البابا بعضًا من كتابات قداسته كهدايا تذكارية.