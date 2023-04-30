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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل نقيب الصحفيين ووفدًا من مجلس النقابة

صورة جماعية البابا
صورة جماعية البابا ونقيب الصحفيين الجديد ووفدًا من مجلس
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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الجديد، ووفدًا من أعضاء مجلس النقابة، هم الكتاب الصحفيون هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي.

وهنأ قداسة البابا الضيوف بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.
كما دارت مناقشات حول أهمية قبول الآخر كضرورة في بناء المجتمع بوصف التنوع أنه قوة وتعاون ونمو.

وقدم لهم قداسة البابا بعضًا من كتابات قداسته كهدايا تذكارية.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المقر البابوي بالقاهرة محمد الجارحى نقيب الصحفيين