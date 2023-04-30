جامعة الفيوم: انطلاق الموسم الرابع للحدث العلمى Phocus بكلية الصيدلة

انطلق الموسم الرابع للحدث العلمى Phocus بكلية الصيدلة بجامعة الفيوم، والذى ينظمه الاتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم EPSF على مدى أربعة أيام، اليوم الأحد، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وذلك بحضور الدكتور محمد حمزاوى، القائم بعمل وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ربيع السودانى، نقيب صيادلة الفيوم، والدكتور أحمد إسماعيل، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتور أحمد محمد راشد، مدرس الباطنة والكلى بكلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور محمد حمزاوى أن الإتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة كيان كبير يهدف إلى المساهمة فى تطوير ورفع وعى طالب كلية الصيدلة وتأهيله لسوق العمل عن طريق عدد من المحاور والتى تشمل الصحة العامة والتعليم والتدريب الصيدلى وبرامج التبادل الطلابي.

فيما أشاد الدكتور ربيع السودانى، بالمجهود الذي يبذله الاتحاد المصرى لطلاب كليات الصيدلة بجامعة الفيوم فى تنظيم المحاضرات وورش العمل التى تعمل على الارتقاء بمستوى طلاب الصيدلة وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل، إن الحدث الذي يستمر لمدة 4 أيام يتضمن محاضرات وورش عمل فى مجالات عدة منها السكتة الدماغية والتعامل الصيدلى معها وعدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم والتغذية خلال فترات العلاج وورش عمل عن الإسعافات الأولية والتحاليل الطبية.

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