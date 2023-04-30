نتنياهو: لن نسمح لإيران ووكلائها بخنق إسرائيل بالإرهاب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لن تسمح لإيران بخنق إسرائيل بالإرهاب.

وأكد نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته القناة 14 العبرية، أن بلاده ستعمل ضد ما أسماه بـ"عدوان إيران وفروعها ووكلائها بالمنطقة".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بتهديدها أبدا، وأن حكومته الحالية ستحافظ على الأمن في أي وقت وهي تعمل على مدار الساعة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للإسرائيليين.

وفي السياق نفسه، أفاد الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن هناك خلافا حقيقيا بين شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" بشأن تقييم سياسة إيران وحزب الله اللبناني تجاه إسرائيل، وحول مدى ضلوع الحزب في إطلاق قذائف صاروخية باتجاه الشمال ، قبل 3 أسابيع.

وأوضح جهاز "أمان" أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، لم يكن على علم بأنه ستطلق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، وهو ما ينفيه جهاز "الموساد" الذي أوضح أن نصر الله يعلم هذا الأمر، في وقت تبنى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، تقييم "أمان" (المخابرات العسكرية)، رافضا تقييم الموساد، محملا حركة حماس المسؤولية عن ذلك.

ويشار إلى أنه في السادس من أبريل الجاري، أطلقت 34 قذيفة من الجنوب اللبناني باتجاه منطقة الجليل الأعلى، في وقت اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" 25 من تلك القذائف، في حين سقطت 5 قذائف في الجليل وألحقت أضرارا في بعض المباني الإسرائيلي.

وجاءت عملية إطلاق تلك القذائف ردا على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة بحق المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.