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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة المساكن بالأميرية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالاميرية اليوم بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة المساكن باسلوب التسلق بدائرة القسم ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.


تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبلغ مالى عملة " أجنبية" من داخل مسكنها , ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - ٥ هواتف محمولة - مشغولات ذهبية - دراجة نارية بدون لوحات "ملكه") وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو  المُشار إليه بأسلوب "التسلق" وقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأقر بقيامه بإستبدال "العملة الأجنبية" المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول ، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقى الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

بإستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على المضبوطات , وإتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- مشغولات ذهبية أسلوب التسلق بالاميرية بتهمة سرقة حبس مسجل خطر