أبطال الكاراتيه بجنوب سيناء يقتنصون ميداليتن ذهبيتين في أولمبياد المحافظات الحدودية.. صور

هنأ المستشار محمود متولي، رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، البطلات منه الله عبدالمغني، وروضة محمد سعيد، وكاميليا وائل عبدالعظيم، لحصولهن على المركز الأول والميدالية الذهبية (كاتا جماعي بنات)، كما هنأ فريق كاتا جماعي بنين لحصولهم أيضا على الميدالية الذهبية في التصفيات النهائية لأولمبياد للمحافظات الحدودية المقامة حاليا في محافظة مرسى مطروح.

جاء ذلك بمشاركة محافظات ( جنوب سيناء - وشمال سيناء- والبحر الأحمر- وأسوان - والوادي الجديد - ومطروح ) والتي تنطلق برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، و احمد مسعد وكيل المديرية و مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية و تقام فاعليات الدورة في نسختها الرابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ رئيس مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه عبر “البوابة نيوز” الكابتن السيد زكي، المسؤول عن الكاراتيه ممثل منطقة جنوب سيناء في هذا الأولمبياد، والكابتن محمد وحيد، المدير الفني لمنتخب جنوب سيناء للكاراتيه.

وبدأت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ برنامج منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية "النسخة الرابعة"، والتى تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال الفترة من ٢٨ أبريل الجاري حتى ٢ مايو القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ٣٠٠٠ لاعب ولاعبة، يمثلون جميع المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، و مطروح) بالإضافة إلي مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ١٢ لعبة فردية وجماعية (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم)، علي ملاعب مركز شباب مطروح بحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و احمد مسعد وكيل المديرية .

من جانبه أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحالة رواج المشروعات والأنشطة الشبابية والرياضية التي أقامتها الوزارة في المحافظات الحدودية الفترة الماضية، مؤكداً على مواصلة الوزارة تكثيف هذه المشروعات في قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

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