رئيس مجلس النواب الأمريكي يصل إسرائيل في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية على رأس وفد يتكون من 19 عضوًا من أعضاء الحزبين في الكونجرس الأمريكي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقال مكارثي لدي وصوله إلى إسرائيل إن الروابط الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة ستزداد قوة على مدى السنوات الـ 75 المقبلة .

ومن المقرر أن يلقي مكارثي ، الذي زار إسرائيل عدة مرات والمعروف بأنه مؤيد قوي للدولة الصهيونية، كلمة أمام الكنيست غدا الإثنين ، مما يجعله ثاني رئيس لمجلس النواب يقوم بذلك.

وأضاف مكارثي: "بالنيابة عن وفدنا بأكمله ، يشرفني أن أنضم إليكم في القدس للاحتفال باستقلال إسرائيل وللتأكيد على الروابط الخاصة بين بلدينا".

وتابع: "لقد زرت إسرائيل مرات أكثر من أي دولة أخرى ، واليوم أتيت للمرة الأولى بصفتي رئيسًا لمجلس النواب. إن السنوات الـ 75 المقبلة من شراكتنا المهمة تعد بأن تكون أقوى من الـ 75 عامًا الأولى".

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية الزيارة بأنها احتفال بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية على مدى السنوات الـ 75 الماضية وخطوة مهمة في إرساء أسس السنوات الـ 75 المقبلة في العلاقة بين البلدين.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سيلتقي مكارثي أثناء زيارته برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسيضع إكليلًا من الزهور في مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.