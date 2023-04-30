نائبة مهنئة عمال مصر بعيدهم: أنجزتم مشاريع الجمهورية الجديدة

تقدمت النائبة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع العاملين في مصر، بعيد العمال، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم: "يطيب لي أن أتقدم بخالص التهنئة إلى عمال مصر الشرفاء في عيدهم، فلولاهم ما تقدمت مصر ولا نهضت، وبدونهم ما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تنمية واستقرار ورخاء، فخالص الشكر والتقدير إليهم على ما قدموه لمصرنا الغالية".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن عمال مصر قدموا بطولات مشرفة وتاريخية في التفاني والإخلاص في العمل، وشاهدنا بأعيننا ما قدموه لمصر وساهم في تقدمها ودفع عجلة التنمية فيها، وما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة في الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس السيسي.

واختتمت النائبة ندى ألفي ثابت: "إن عمال مصر يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسي، فمنذ أن تولى الرئيس حكم مصر وهو يضعهم في صدارة اهتماماته، ويقدم لهم كافة سبل الدعم والمساندة".