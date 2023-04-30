محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة اللسان في رأس البر

واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الصباحية، بزيارة مدينة رأس البر لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة اللسان حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب "الجهة المُنفذة للمشروع".



واطلعت "المحافظ" على الموقف التنفيذى الحالى للمشروع الذى يتضمن انشاء ساحات ومناطق ترفيهية وتطوير ممشى البحر ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه لإعادة تخطيط المناطق المحيطة و انشاء محاور جديدة تم رصفها ببلاطات الانترلوك، كما تشمل خطة التطوير تشجير المنطقة ورصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت..

فيما وقد وجهت الدكتورة منال عوض بالإسراع بخطوات التنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بالساحة الخلفية للممشى بنهاية مايو المقبل ، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة للخروج بمشروع تنسيق حضارى متكامل يتناسب مع الأهمية السياحية للمنطقة و الاستغلال الامثل لموقعها المباشر على شاطئ البحر ، مؤكدة على تطبيق معايير السلامة والامن للموقع للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة ميدانية ، بمدينتى دمياط ورأس البر لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب حيث رافقها خلالها المهندس حسام الريفى عضو مجلس إدارة الشركة و عدد من ممثلى قطاع شرق الدلتا بالشركة .

هذا وفى مستهل الجولة تفقدت " محافظ دمياط " طريق شطا بمدخل المحافظة لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة اولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه ٣ حارات مرورية بإجمالى عرض ١٠.٧٥م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض ٣ متر بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء جزيرة وسطى وارصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار فضلا عن إنارة وتشجير الطريق واعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.

فيما بحثت "المحافظ" خطة العمل وفقًا لطبيعة كافة القطاعات بالطريق للارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة والتى تُعد من أهم المداخل للمدينة ،حيث أكدت على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع ، والعمل وفقًا لخطة محددة لتيسيرالحركة المرورية بالمنطقة والإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المحافظة و رفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.