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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المنطقة الغربية العسكرية تنظم عدداً من الفعاليات لدعم المجتمع المدنى.. صور

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية
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 نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الفعاليات المميزة وذلك لزيادة أواصر الترابط مع المجتمع المدنى، تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء.

ونظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاء توعوياً مع عدد من أبناء محافظة مطروح وعدد من شيوخ وعواقل وعمد وأعضاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأطفال من ذوى الهمم، وتضمن اللقاء استعراض جهود المنطقة من خلال حفر (22) بئر مياه بالمدن والقرى نطاق المسئولية ، فضلاً عن فتح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ، وتوزيع عدد من السلع والمنتجات بالمجان بالمناطق الأكثر إحتياجاً .
 

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كما نظمت المنطقة الغربية العسكرية  إفطار جماعى ضم (5000) فرد من أبناء محافظة مطروح , فضلاً عن توزيع (1000) قطعة ملابس على الأطفال بالقرى تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك .

وألقى اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح , مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً لدعم جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.
 

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من جانبهم أعرب أبناء محافظة مطروح عن تقديرهم الكامل للقوات المسلحة وتواصلها المستمر معهم لحل مشاكلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

مصر القوات المسلحة المنطقة الغربية العسكرية تحرير سيناء