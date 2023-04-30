نابولى على بعد نقطة من أجل حصد لقب الدورى الإيطالى بعد 33 عاما

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساليرنيتانا، وذلك بعد قليل على ملعب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني ، مين جاي كيم، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبتكا، بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا، هيرفينغ لوزانو، فيكتور أوسيمين.



ويدخل فريق نابولى اللقاء برصيد 78 نقطة، وضعته فى صدارة الكالتشيو، والذى يسعى بدوره لحصد نقطة من أجل حصد لقب الدورى الإيطالى بعد غياب أمتدد لـ 33 عام، بينما يقع ساليرنيتانا فى المركز الـ 14 برصيد 33 نقطه.