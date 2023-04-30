«خارجية النواب»: نتضامن مع الشعب السوداني الشقيق القادر على تجاوز الأزمة الراهنة

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة تطورات الأوضاع بالسودان الشقيق، وقد أصدرت بيانا في هذا الشأن أكدت فيه على الأتي:

أولا: تضامنها الكامل والتام مع الشعب السودانى الشقيق ازاء تطورات الاوضاع الراهنة التى يمر بها السودان الشقيق وقدرة السودان وشعبه كعادته على تجاوز اية ازمات وصعوبات حرصا على حقن الدماء وحفظ مقدرات الشعب السودانى ومؤسساته الوطنية.

ثانيا: إن الروابط الوثيقة والمتجذرة بين مصر والسودان الشقيق والعلاقات الاخوية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين طوال تاريخهما يجسدها دوما حرص مصرى بالغ على استقرار السودان ووحدة وسلامه اراضيه ومؤسساته ومقدراته الوطنية وحق الشعب السودانى الشقيق فى العيش بأمان محققا كافة تطلعاته المستحقة فى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والازدهار .

ثالثا: إن هناك تضامنا شعبيا مصريا لا نظير له مع الاخوة السودانيين واستعدادا لمساندته ودعمه فى تلك الازمة التى ستكون بإذن الله ازمة عابرة بكافة السبل فى ضوء الامتزاج الشعبى ووحدة المصير بينهما وعلاقاتهما النموذجية والتاريخية وقد تبدى ذلك فى استقبال الالاف من الاخوة السودانيين جراء الاحداث فى وطنهم الثانى مصر بكل حفاوة تليق بهم كأشقاء أعزاء .

رابعا: تأييد كافة الاجراءات والاتصالات المصرية المكثفة والدؤوبة لحقن دماء الاخوة فى السودان واستعادة الهدوء والاستقرار والامن وتحقيق تطلعات الشعب السودانى وما يرنو له من امال .

خامسا: الاشادة بالجهود المصرية لإجلاء المواطنين المصريين من السودان وتامين عودتهم سالمين لأرض الوطن بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وما تم من اجراءات فى هذا الشأن.