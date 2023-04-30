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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مائل للحرارة نهارا مع تجمع شبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء  وشمال الصعيد و حار على جنوب الصعيد  ومائل للدفىء على السواحل الشمالية  وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء . 

ويشهد الاثنين  شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 15  ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 ،وعلى شمال الصعيد 29 والصغري 14 ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة  .

 

 

حالة الطقس الارصاد غدا