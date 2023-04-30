مائل للحرارة نهارا مع تجمع شبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد و حار على جنوب الصعيد ومائل للدفىء على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء .

ويشهد الاثنين شبورة مائيةصباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 15 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 19 ،وعلى شمال الصعيد 29 والصغري 14 ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 18 درجة .