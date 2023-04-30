رسائل رئيس وزراء اليابان من قصر الاتحادية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان، حيث تناولت المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

وتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان، جاءت أبرز رسائل رئيس الوزراء الياباني:

- يسرنى زيارة مصر أول محطة في جولتي الأفريقية.

- مصر شريك مهم لليابان وتلعب دورا مهما في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

- ندعم مشروعات التنمية في مصر

- الاستمرار والمساهمة في نمو وازدهار مصر والمنطقة ككل.

- تبادلت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الآراء حول عدد من القضايا الدولية والأوضاع الإقليمية.

- سنستمر في تقديم المساعدات طويلة الأمد إلى مصر في مجالات مختلفة منها الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ومشروع توليد طاقة الرياح، والتعدين على الطريقة اليابانية.

من جانبه قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى، إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير، فى تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريك لا غنى عنه ومهم في الشرق الأوسط وأفريقيا.