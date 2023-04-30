للحفاظ على ترتيبه في البريميرليج.. تشكيل هجومي لنيوكاسل أمام ساوثهامبتون

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ساوثهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق نيوكاسل كالتالى:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير، فابيان شار، سفين بوتمان، دان بورن.

خط الوسط: أنتوني جوردون، برونو جيمارايش، جوي ويلوك.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أليكسندر إيساك، جولينتون.

ويدخل فريق نيوكاسل يوناتيد اللقاء برصيد 62 نقطة، وضعته فى المركز الثالث، بينما يقع ساوثهامبتون فى قاع ترتيب الجدول برصيد 24 نقطة.