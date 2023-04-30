محافظ مطروح يتابع سير فعاليات منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية.. صور

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على الاطمئنان على سير فعاليات منافسات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة الذى تستضيفة محافظة مطروح، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتفقد محافظ مطروح يرافقه الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، الوفود المشاركة بالأنشطة الفنية على هامش الفعاليات من محافظات الإسكندرية وبورسعيد والدقهلية.

كما تفقد محافظ مطروح المنافسات الرياضية بالنادي الاجتماعى لمباريات الكرة الطائرة لذوى الهمم بين فريقى محافظة مطروح والبحر الأحمر، والفعاليات الرياضية المقاومه على شاطئ مطروح العام لمباريات كرة الطائرة الشاطئية بين فريقي أسوان والوادي الجديد، وكذلك مباراة كرة القدم الشاطئية بين فريقي مطروح والبحر والأحمر.

وحرص محافظ مطروح على تشجيع جميع الفرق المشاركة والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والوفود المشاركة، متمنيا التوفيق لجميع الفرق مع الحرص على الاستفادة والتعارف بين الشباب واكتساب مزيد من الخبرات وصقل المهارات مع زيادة الوعى والانتماء.

كما تابع محافظ مطروح خلال الجولة جهود النظافة والإنارة للظهور بالشكل الحضارى اللائق بمحافظة مطروح.

سير فعاليات منافسات ختام الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

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