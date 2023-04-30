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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة إبراهيم سعيد في دعوى سب وقذف مرتضى منصور

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك السابق في دعوى  السب المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق ضده ورفض الدعوى.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أقام القضية 452 لسنة 2023 جُنح اقتصادي ضد لاعب كرة القَّدم السابق إبراهيم سعيد بتهمة سب وقذف مرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة السابقة ادعى دفاع مرتضى منصور على إبراهيم سعيد مدنيا بمبلغ 250 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، في اتهامه بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

ونظرت المحكمة الاقتصادية في جلستها أمس السبت الدعوى المَرفوعة من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد لاعب كرة القَّدم السابق إبراهيم سعيد أحمد داود، وشهرته إبراهيم سعيد، بتهمة سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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