شعبة الذهب تحذر المواطنين من الشراء عبر المنصات والتطبيقات

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة، محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون المعروض ذهب مسروق أو ذهب مغشوش، كما أن قيام الفرد بشراء من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معها ضمان حقه في حالة حدوث أي مشكلة أو رغبته في البيع.

وأضاف ميلاد، خلال اجتماع الشعبة اليوم، قيام مصر بتصدير الذهب أنه أمر غير صحيح إنما يتم تصدير المشغولات الذهبية هي كمية محدودة تمت خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق المصنعية.