النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسائق أصيبب إثر انقلاب سيارة بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة جبنة أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المريوطية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله.

تلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المريوطية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة جبنة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة جرى نقله إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.