بالصور.. فريق The Backstreet Boys في جولة لأشهر المعالم السياحية بمصر

قام فريق البوب الأمريكي الشهير " The Backstreet Boys"بجولة في مصر، لاستكشاف بعض المعالم السياحية الأكثر شهرة، على رأسها منطقة الأهرامات بالجيزة، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لإحياء أول حفل غنائي لهم في مصر.

يأتي هذا قبل ساعات من إحياء الحفل الغنائي لهم، حيث إنهم يستعدون للصعود على المسرح غدًا الاثنين، ولأول مرة على الإطلاق في مصر.

ومن المقرر أن يقام هذا الحدث المرتقب في منطقة زيد إيست بالتجمع الخامس، وذلك ضمن جولتهم الفنية العالمية “DNA”، في عدد من دول أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، تضمنت كل من مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، وغيرها.

فريق Backstreet Boys مكون من 5 أعضاء وهم إي جي ماكلين، هوي دورو، نيك كارتر، كيفين ريتشاردسون، براين ليتريل، وتم تأسيس الفريق عام 1993، ليصبح واحدا من علامات التسعينيات وأوائل الألفينات.

حقق الفريق 8 ترشيحات لجائزة الجرامي، التي تعتبر أهم جائزة موسيقية، ابتداءً من 1999 حتى عام 2019، وباع الفريق أكثر من 120 مليون نسخة ألبومِ حول العالم، مما جعله صاحب الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ، كما أن ألبوم "Millenium" الذي أطلقته الفرقة سنة 1999 هو حامل لقب ثاني ألبومات البوب الأكثر مبيعًا عبر التاريخ.

واشتهرت الفرقة الشبابية، بأغاني ذات نجاحا جماهيريا واسعا مثل I” “Want It That Way، "“Show Me The Meaning، All I Have To" Give "، "quit playing games"، "the call"، "anywhere for you"، "Everybody"، وغيرها.