محافظ بني سويف يناقش جهود الزراعة في ملفات توريد المحاصيل الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية تعزيز دور القطاع الزراعي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الأمن الغذائي، باعتبار أن التنمية الزراعية أحد محاور الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي تتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده وكيل الوزارة"م.عماد جنجن" بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "من الفترة 22 حتى 28 من أبريل الجاري والذي تضمن الإشارة إلى عقد اجتماع جهاز تحسين الأراضي والإرشاد الزراعي، لمناقشة أعمال تحديث الري بالمحافظة،فيما تم حصر شامل بالمساحات التي تم زراعتها والمعدة لزراعة القطن،والتي تصل إلى 8500 فداناً، بجانب متابعة الموقف الحالي لموسم توريد القمح.

وتضمن التقرير موقف توريد محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، والتي زادت عن 160 ألف طن حتى الآن، وجار توريد باقي الكميات المتعاقد عليها، حيث تم تنفيذ عدة زيارات ميدانية لمتابعة عملية الحصاد والتنبيه على المزارعين بالالتزام بشروط توريد المحصول، ومراجعة الكميات الموردة، علاوة على حصر ما تم حصاده من محاصيل القمح والبرسيم والبصل والثوم والبنجر والفول البلدي والحمص.

وفي ملف الكارت الذكي ، فقد أشار التقرير إلى أن إجمالي الحالات المسجلة، بلغت 211 ألف 705، من إجمالي عدد الحائزين 268ألف و946حائزًا، بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الأزالة في المهد على إجمالي مساحة 2 فدان و8 قراريط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، في حين تم المرور على بعض زراعات القطن والمحاصيل الصيفية بمركز ناصر وببا وبني سويف.