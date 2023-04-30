حبس أخطر تاجرة مخدرات في روض الفرج وبحوزتها كيلو هيروين

قررت نيابة روض الفرج حبس أخطر تاجرة مخدرات بمنطقة روض الفرج وبحوزتها كيلو هيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجراما – مبلغ مالى 2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.