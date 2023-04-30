شعبة الذهب: الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية أدت إلى انخفاض السيولة

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السعر المطروح للبيع والذى يتراوح بين 2800 و 2900 جنيه للجرام هو نفس السعر الشراء للتجار، مشيرا الى أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيلا جدا، منوها بأن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهة تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله إلى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.

ولفت إلى أننا في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية والتى أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بعد تذبذب أسعار الصرف، مقترحا أن تتم زيادة الاعتماد على الذهب والذي عالميا يعد عملة أسوة بالدولار.