راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، فيكتور لينديلوف، لوك شاو، ثيريل مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز، مارسيل سابيتسر، جادون سانشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء برصيد 60 نقطة، وضعته فى المركز الرابع، وبفارق 6 نقاط، يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس برصيد 54 نقطة.