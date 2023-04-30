راشفورد يقود مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: ديوغو دالوت، فيكتور لينديلوف، لوك شاو، ثيريل مالاسيا.
خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز، مارسيل سابيتسر، جادون سانشو.
خط الهجوم: ماركوس راشفورد.
ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء برصيد 60 نقطة، وضعته فى المركز الرابع، وبفارق 6 نقاط، يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس برصيد 54 نقطة.