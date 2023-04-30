تونس: إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 238 مجتازا

أحبطت السلطات التونسية 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 238 مجتازا من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الأحد- أن وحدات الحرس البحري بالساحل ( المنطقة البحرية بنابل) تمكنت من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود خلسة ونجدة وإنقاذ 68 مجتازا تونسيا من بينهم ثلاثة أطفال.

وأشار إلى أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (منطقتي صفاقس والمهدية) تمكنت من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 170 مجتازا من بينهم 22 تونسيا و148 من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء وتم حجز زوارق بحرية، ومحركات وسيارة تستخدم في التنقلات.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بسوسة من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر.