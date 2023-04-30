وصول 45 سعوديا و88 من رعايا الدول الشقيقة إلى جدة قادمين من السودان

وصل 45 مواطنا سعوديا و36 شخصًا يحملون الجنسية الباكستانية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية السعودية بالقطاع الغربي اليوم الأحد في مدينة جدة، حيث تم إجلاؤهم من خلال طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وأفادت وكالة ألأنباء السعودية (واس) بأن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، كما وصلت سفينة الملك "الدرعية" إلى مدينة جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من الجنسيات التالية: (سلطنة عمان، وباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيبال).

جدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية أجلت خلال اليومين الماضيين نحو 185 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (جنوب أفريقيا، وزامبيا، وكينيا، ومالي، وموزمبيق، ونيجيريا، وإريتريا، والمملكة المتحدة، والسويد، وفرنسا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ولبنان، وفلسطين، والصومال، وباكستان، وتايلند، والفلبين، وأوغندا، وتشاد، وتنزانيا، وبنين، وإندونيسيا، وتركيا).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5197 شخصا (184 مواطنا سعوديا، ونحو 5013 شخصًا ينتمون لـ100 جنسية).