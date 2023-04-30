وزير الرياضة ونائب محافظ البحيرة يتفقدان مركز شباب السلام بالأبعادية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، مركز شباب السلام بالأبعادية، وكذا افتتاح وحدة التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي المقامة داخل المركز.

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية ومن خلال المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" قد أولت اهتماما كبيرا بإعداد الشباب وتأهيلهم فكريا وبدنيا باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان، والأكثر ديناميكية وقدرة على المشاركة فى العمل الوطنى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهم ذخيرة المستقبل وعماد الأمة التى لا ترقى إلا بسواعد أبنائها الشباب، وإدراگا لأهمية توظيف الطاقات الهائلة للشباب فى دفع عجلة التنمية.

وأشارت إلي حرص محافظة البحيرة على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية، وتوسيع مشاركتهم فى الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة فى صنع القرار، وذلك من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة فى البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية متكاملة، قائمة على فكرة الجذب للشباب والمواطنين بشكل عام، بداية من التوسع فى الأنشطة الشبابية المختلفة والثقافية والفكرية، وغيرها من الأنشطة التى تهدف فى المقام الأول لجذب الشباب للمراكز.

وأشار إلى أن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية فى مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقا مع إستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصرى برعاية واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة فى مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

ويضم مركز شباب السلام بالأبعادية والمقام ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ملعب خماسى ووحدة تخاطب وتنمية مهارات وتكامل حسي، على مساحة 3200 متر مربع، ويخدم أكثر من 38 ألف نسمة بتكلفة انشائية قدرها 7 مليون جنيها، ويقدم الملعب الخماسي خدماته لأبناء القرية من الشباب والفتيات والأطفال وصقل مواهبهم وإتاحة الفرصة لديهم من خلال ممارستهم للأنشطة الثقافية والرياضية المتنوعة.

كما تم إفتتاح وحدة التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي داخل المركز، والمجهزة بأحدث الأدوات والأجهزة لتقديم جلسات تخاطب مكثف يومياً وتنمية مهارات وتدريبات تركيز وتعديل سلوك وتدريبات أجهزة التكامل الحسي المتقدمة مع أفضل أخصائين تخاطب في مصر لتقديم الدعم اللازم لأبنائنا من ذوى الهمم والقادرون بإختلاف.

وأعرب أهالى القرية عن فرحتهم بتلك المشروعات التى تتحقق يوماً بعد يوم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ووجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه ورعايته لقرى الريف المصرى مؤكدين أن الحلم أصبح حقيقة، من خلال إقامة وتنفيذ مشروعات فى كافة القطاعات والمجالات والتي كان لها الأثر الكبير فى تغيير شكل الحياة وإحداث نقلة نوعية لم تكن لتتحقق إلا بإرادة ورغبة حقيقية من القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.