السيسي ورئيس وزراء اليابان يشهدان مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين، فى عدد من المجالات، فى قصر الاتحادية.

ومن بين المذكرات، مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع بنك "جى بى" اليابانى ووقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ورئيس البنك.

و جرى التوقيع على الخطابات المتبادلة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ووقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير اليابانى بالقاهرة.

كما جرى أيضًا التوقيع على اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى بين مصر والوكالة الدولة للتعاون الدولى اليابانية "جايكا"، ووقعها من الجانب المصرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومن الجانب اليابانى نائب رئيس الوكالة الدولية الجايكا.

وشهد الرئيس ورئيس وزراء اليابان، التوقيع على مذكرة تعاون فى مجالات الشئون القانونية والقضائية بين وزارتى العدل فى البلدين ووقعها من الجانب المصرى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومن الجانب اليابانى سفير اليابان فى القاهرة.

كما شهدا توقيع مذكرة تعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين وزارتى الاتصالات فى البلدين، ووقعها من الجانب المصرى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفير اليابانى بالقاهرة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليابان حيث تناولت المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

ووصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في وقت متأخر من يوم أمس السبت المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول إفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافته لقمة مجموعة السبع في هيروشيما.

من جانبه قال سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى إن زيارة رئيس الوزراء اليابانى في إطار الجهود المستمرة التى تبذلها مصر واليابان لتحقيق التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي والدولى، وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأضاف السفير فى تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء سيبدأ جولته الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا بزيارة مصر وهو ما يعكس أهمية العلاقة بين البدين مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، حيث ترى اليابان أن مصر شريكا لا غنى عنه ومهما في الشرق الأوسط وأفريقيا.