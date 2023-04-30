رئيس بعثة بيراميدز يكرم قنصل مصر في جنوب أفريقيا

حرص المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ورئيس بعثة النادي في جنوب أفريقيا، على إهداء درع النادي للسيد أحمد شديد قنصل سفارة جمهورية مصر العربية في بريتوريا.

وجاء تقديم الدرع تقديرا لجهود السفارة والسيد السفير أحمد الفضالي في مساندة ودعم بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز خلال تواجدها بجنوب أفريقيا، لخوض لقاء مارومو جالانتس في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي مارومو جالانتس الجنوب أفريقي في السابعة من مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل بهدف لكل فريق.