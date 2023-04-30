وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة بنظام حق الانتفاع بمركز شباب الرحمانية بالبحيرة.. صور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حمام السباحة بمركز شباب مدينة الرحمانية بالبحيرة، ضمن زيارته الميدانية التي يقوم بها للمحافظة، في إطار الاحتفالات بعيد تحرير سيناء، اليوم الاحد الموافق 30 من ابريل لعام 2023، حيث ان مركز شباب الرحمانية، منشأ على مساحته 17 ألف مربع، ويخدم عدد أكثر من 55 ألف نسمة بتكلفة انشائية قدرها 7 مليون جنيها تقريبا.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن ملف الاستثمار بنظام حق الانتفاع يهدف إلى تعظيم دور الاقتصاد القومي، وهو أحد أهم الملفات الهامة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة ، مشيرا إلى النقله الكبيرة التي تحدث بالمنشئات الرياضية، وأن التطورات الهائلة الحادثة في المجال الرياضي، في العصر الحديث والمتمثلة في دخول الرياضة في العديد من الأسواق، أدت إلي زيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوي العالم، وان منهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الاستثمارية والاقتصادية، والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ بالبحيرة، عن بالغ سعادته بالتطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية، على مستوى الجمهورية وخاصة بمحافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية مناسبة، على أعلى مستوى وأيضا المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، أيضا المرأة وذوي القدرات والهمم.