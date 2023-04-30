من هن حاملات الطيب؟

يذكر الإنجيليون أسمائهن، "وكانت هناك نساء كثيرات وبينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب ويوسي، وأم ابني زبدي" (متى 55:27)، "وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى" (متى 61:27)، "وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية، ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي، وسالومة" (مرقص 40:15).

مريم المجدلية، هي التي طرد منها يسوع سبعة شياطين.

صالومي: هي ابنة يوسف الخطيب التي كان زوجها زبدي التي منها وُلد يوحنا الإنجيلي ويعقوب.

ويذكر أن يوسف أولد أربعة أولاد ذكور هم يعقوب المدعو الصغير ويوسى وسمعان ويهوذا وثلاث بنات استير وثامر وصالومي امرأة زبدي.

يونا: هي امرأة خوزي الذي كان وكيل وقهرمان هيرودوس أنتيباس الملك.

مريم ومرثا هما أخوات لعازر الذي أقامه الرّبّ يسوع من بين الأموات بعد أربعة أيام.

مريم هي زوجة كليوبا.

سوسنا.

مريم أم يعقوب الصغير ويوسي.

مريم الأخرى.

يذكر التسليم الكنسي (باليونانية παράδοση) أن مريم الأخرى هي والدة المسيح وقد ظهر لها المسيح القائم أولاً.

يظهر هذا التسليم في شروحات الآباء القديسين. حيث يذكر كل من الآباء القديسين غريغوريورس النيصصي، يوحنا الذهبي الفم، إفسافيوس الإسكندري، أنستاطيوس السينائي، سمعان المترجم، غريغوريوس بالامس، ونيقوديمس الآثوسي، بقولهم: مريم الأخرى كما يذكر متى الإنجيلي أنها والدة الإله مريم وقد ظهر لها الرب القائم أولاً و مريم أم يعقوب الصغير ويوسي. يعقوب ويوسي هما أولاد يوسف خطيب العذراء مريم الأرمل من زواج سابق. وقد جاء ذكرهما في إنجيل متى: ”ولما جاء (يسوع) الى وطنه كان يعلّمهم في مجمعهم حتى بُهتوا، وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوّات. أليس هذا ابن النجّار. أليست أمّه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا. أوليست اخواته جميعهنّ عندنا (متى ٥٣:١٣-٥٦).